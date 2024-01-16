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Як записатися на вакцинацію проти коронавірусу: нагадування МОЗ

16:41, 16 січня 2024
COVID-вакцинація у 2024 році, як і в попередні роки, є безоплатною для кожного українця.
Як записатися на вакцинацію проти коронавірусу: нагадування МОЗ
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Міністерство охорони здоров’я роз’яснило, як записатися на щеплення проти коронавірусу.

Так, COVID-вакцинація у 2024 році, як і в попередні роки, є безоплатною для кожного українця.

Записатися на неї можна у свого сімейного лікаря або зробити її в пункті щеплень у медзакладах. Наразі працює дві тисячі пунктів щеплень, дізнатись їхні адреси та графік роботи можна за посиланням або зателефонувавши до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19.

У МОЗ додали, що основою для захисту проти тяжкого перебігу COVID-19 є курс із трьох щеплень (або двох щеплень, якщо вакцинація проведена вакциною «Janssen»).

Враховуючи прийняті восени 2023 року рекомендації НТГЕІ, затверджені МОЗ України, первинний курс з вакцинації — це:

  • одна доза (якщо вакцинація проведена вакциною «Janssen») та бустерне щеплення;
  • або дві дози первинної вакцинації (якщо щеплення проведені вакцинами «CoronaVac», «Comirnaty» чи іншою дводозною вакциною) та бустерне щеплення.

Бустерне щеплення проводять через 5-6 місяців після первинної вакцинації (щонайменше 5 місяців для дорослих та 6 місяців для дітей). Усі наступні щеплення називають додатковим бустером.

У грудні 2023 року було проведено 32 тис. щеплень проти COVID-19. Однак за підсумками 2023 року друге за рахунком щеплення проти COVID не отримали 814 740 українців та 12 214 643 українці не отримали бустерне щеплення.

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