Как записаться на вакцинацию против коронавируса: напоминание Минздрава

COVID-вакцинация в 2024 году, как и в предыдущие годы, безвозмездна для каждого украинца.

Министерство здравоохранения разъяснило, как записаться на прививки против коронавируса.

Так, COVID-вакцинация в 2024 году, как и в предыдущие годы, безвозмездна для каждого украинца.

Записаться на нее можно у своего семейного врача или сделать ее в пункте прививок в медучреждениях. Сейчас работают две тысячи пунктов прививок, узнать их адреса и график работы можно по ссылке или позвонив в контакт-центр Минздрава по номеру 0 800 60 20 19.

В Минздраве добавили, что основой для защиты против тяжелого течения COVID-19 является курс из трех прививок (или двух прививок, если вакцинация проведена вакциной Janssen).

Учитывая принятые осенью 2023 года рекомендации НТГЭИ, утвержденные Минздравом Украины, первичный курс по вакцинации — это:

одна доза (если вакцинация проведена вакциной «Janssen») и бустерная прививка;

или две дозы первичной вакцинации (если прививки проведены вакцинами «CoronaVac», «Comirnaty» или другой двудозной вакциной) и бустерная прививка.

Бустерную прививку проводят через 5-6 месяцев после первичной вакцинации (не менее 5 месяцев для взрослых и 6 месяцев для детей). Все последующие прививки называют дополнительным бустером.

В декабре 2023 года было проведено 32 тыс. прививок против COVID-19. Однако по итогам 2023 года вторые по счету прививки против COVID не получили 814 740 украинцев и 12 214 643 украинца не получили бустерную прививку.

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