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  1. В Україні

Наглядова рада Укроборонпрому обрала голову: хто ним став

12:25, 17 січня 2024
Очільником наглядової ради Укроборонпрому обрали Давіда Ломджарія.
Наглядова рада Укроборонпрому обрала голову: хто ним став
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Головою наглядової ради акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість" було обрано Давіда Ломджарію, який є представником держави від Міністерства оборони України. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Заначається, що серед основних функцій голови наглядової ради: скликання засідання, організація плану роботи ради та контроль його виконання, утворення комітетів і координація їх діяльністі, підготовка річного звіту наглядової ради та інші повноваження, передбачені статутом та положенням про наглядову раду.

Ломджарія з лютого 2022 року є членом наглядової ради АТ “Укрзалізниця”, де займався реалізацією реформи корпоративного управління, зокрема забезпечення прозорості діяльності, впровадження практик відповідального ведення бізнесу та підзвітності.

Давід Ломджарія має більш ніж 25-річний досвід роботи з компаніями зі списку Fortune 500 та великими міжнародними фінансовими установами.

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