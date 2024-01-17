Наблюдательный совет Укроборонпрома избрал главу: кто им стал

Главой наблюдательного совета Укроборонпрома избрали Давида Ломджария.

Главой наблюдательного совета акционерного общества "Украинская оборонная промышленность" был избран Давид Ломджария, который является представителем государства от Министерства обороны Украины. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Среди основных функций председателя наблюдательного совета отмечается: созыв заседания, организация плана работы совета и контроль его выполнения, образование комитетов и координация их деятельности, подготовка годового отчета наблюдательного совета и другие полномочия, предусмотренные уставом и положением о наблюдательном совете.

Ломджария с февраля 2022 года является членом наблюдательного совета АО "Укрзализныця", где занимался реализацией реформы корпоративного управления, в частности, обеспечения прозрачности деятельности, внедрения практик ответственного ведения бизнеса и подотчетности.

Давид Ломджария имеет более чем 25-летний опыт работы с компаниями из списка Fortune 500 и крупными международными финансовыми учреждениями.

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