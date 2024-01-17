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  1. В Украине

Наблюдательный совет Укроборонпрома избрал главу: кто им стал

12:25, 17 января 2024
Главой наблюдательного совета Укроборонпрома избрали Давида Ломджария.
Наблюдательный совет Укроборонпрома избрал главу: кто им стал
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Главой наблюдательного совета акционерного общества "Украинская оборонная промышленность" был избран Давид Ломджария, который является представителем государства от Министерства обороны Украины. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Среди основных функций председателя наблюдательного совета отмечается: созыв заседания, организация плана работы совета и контроль его выполнения, образование комитетов и координация их деятельности, подготовка годового отчета наблюдательного совета и другие полномочия, предусмотренные уставом и положением о наблюдательном совете.

Ломджария с февраля 2022 года является членом наблюдательного совета АО "Укрзализныця", где занимался реализацией реформы корпоративного управления, в частности, обеспечения прозрачности деятельности, внедрения практик ответственного ведения бизнеса и подотчетности.

Давид Ломджария имеет более чем 25-летний опыт работы с компаниями из списка Fortune 500 и крупными международными финансовыми учреждениями.

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