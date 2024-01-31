Субсидія на тверде паливо: за який період враховуються доходи при звернені у лютому

У ПФ роз’яснили питання з врахуванням доходів при зверненні за оформленням субсидії на тверде паливо.

Пенсійний фонд України пояснив, за який період враховуються доходи, якщо в лютому звернутись за оформленням субсидії на тверде паливо. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Зазначається, що відповідно до пункту 35 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива», житлова субсидія на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива призначається, виходячи з розміру доходу осіб за попередній календарний рік.

Також у ПФ пояснили нюанс щодо зараховування деяких грошових надходжень до середньомісячного сукупного доходу сім'ї.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.