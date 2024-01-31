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Президент Зеленский подписал Указ об увольнении начальника Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины.

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Рекомендуем публичным служащим избегать использования нецензурной лексики, особенно в отношении других лиц, и использовать брань непублично, в критических случаях, - отметили в Офисе добродетели НАПК совместно НАГС.

Мужчины с тремя детьми, но с долгом по алиментам не попадут под отсрочку от призыва

Также законопроектом 10449 о мобилизации изменяются положения относительно отсрочки мужчинам, самостоятельно воспитывающим ребенка.

Председатель Полтавского апелляционного суда Сергей Галенкин получил строгий выговор

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Даже непригодные к службе при пересечении границы должны дополнительно предъявить военно-учетный документ

Законопроект о мобилизации закрепляет ранее высказанную позицию Пограничной службы, что без военного билета пересечь границу мужчине 18-60 лет нельзя, даже если он признан непригодным.

  1. В Украине

Субсидия на твердое топливо: за какой период учитываются доходы при обращении в феврале

22:21, 31 января 2024
В ПФ разъяснили вопросы относительно учета доходов при обращении за оформлением субсидии на твердое топливо.
Субсидия на твердое топливо: за какой период учитываются доходы при обращении в феврале
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Пенсионный фонд пояснил, за какой период учитываются доходы, если в феврале обратиться за оформлением субсидии на твердое топливо. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в соответствии с пунктом 35 Положения о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 № 848 «Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и редкого бытового топлива», жилищная субсидия на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива назначается исходя из размера дохода лиц за предыдущий календарный год.

Также в ПФ объяснили нюанс относительно зачисления некоторых денежных поступлений к среднемесячному совокупному доходу семьи.

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