Субсидия на твердое топливо: за какой период учитываются доходы при обращении в феврале

В ПФ разъяснили вопросы относительно учета доходов при обращении за оформлением субсидии на твердое топливо.

Пенсионный фонд пояснил, за какой период учитываются доходы, если в феврале обратиться за оформлением субсидии на твердое топливо. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в соответствии с пунктом 35 Положения о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 № 848 «Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и редкого бытового топлива», жилищная субсидия на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива назначается исходя из размера дохода лиц за предыдущий календарный год.

Также в ПФ объяснили нюанс относительно зачисления некоторых денежных поступлений к среднемесячному совокупному доходу семьи.

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