Рустем Умєров провів першу нараду з новим Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським: що обговорили

Рустем Умєров та Олександр Сирський обговорили план ЗСУ на 2024 рік, питання налагодження системи логістики, а також питання системи ротацій.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство оборони України повідомило, що голова відомства Рустем Умєров провів першу робочу нараду з Головнокомандувачем генерал-полковником Олександром Сирським. Про це йдеться у пресслужбі Міноброни.

Зазначається, що обговорили питання детального плану дій Збройних Сил України на 2024 рік.

«Надзвичайно важливе питання – налагодження системи логістики та вчасного задоволення військових необхідними потребами. Фокус – на дієву систему ротацій та відпочинку підрозділів», - сказано у повідомленні.

Міністр оборони і Головнокомандувач також обговорили підвищення якості навчання, забезпечення навчальних центрів, підготовку нових інструкторів та врахування сучасного досвіду.

Окрема увага до нового роду сил ЗСУ – Сил безпілотних систем.

«Ми очікуємо на нові рішення, узагальнення досвіду. І головне - технічні завдання для розробки нових зразків. Тих, які створять нам стратегічну перевагу завтра. Дякую генерал-полковнику за змістовну нараду!», – підсумував Міністр оборони.

Раніше ми писали, що Головнокомандувач ЗСУ Сирський зробив першу заяву після призначення і розповів, які завдання стоять перед ним на новій посаді.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.