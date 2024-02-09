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  1. В Украине

Рустем Умеров провел первое совещание с новым Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским: что обсудили

15:50, 9 февраля 2024
Рустем Умеров и Александр Сырский обсудили план ВСУ на 2024 год, вопросы налаживания системы логистики, а также вопросы системы ротаций.
Рустем Умеров провел первое совещание с новым Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским: что обсудили
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Министерство обороны Украины сообщило, что глава ведомства Рустем Умеров провел первое рабочее совещание с Главнокомандующим генерал-полковником Александром Сырским. Об этом говорится в пресс-службе Миноброны.

Отмечается, что обсудили вопрос детального плана действий Вооруженных Сил Украины на 2024 год.

«Чрезвычайно важный вопрос – налаживание системы логистики и своевременное удовлетворение военных необходимыми потребностями. Фокус – на действенную систему ротаций и отдыха подразделений», - сказано в сообщении.

Министр обороны и Главнокомандующий также обсудили повышение качества обучения, обеспечение учебных центров, подготовку новых инструкторов и учтение современного опыта.

Отдельное внимание было к новому роду сил ВСУ – Сил беспилотных систем.

«Мы ожидаем новых решений, обобщения опыта. И главное – технические задачи для разработки новых образцов. Тех, кто создаст нам стратегическое преимущество завтра. Спасибо генерал-полковнику за содержательное совещание!», – подытожил Министр обороны.

Ранее Главнокомандующий ВСУ Сырский сделал первое заявление после назначения и рассказал, какие задачи стоят перед ним в новой должности.

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