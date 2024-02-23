Вийшли без втрат: прикордонник розповів про останню операцію в Авдіївці

Прикордонник розповів про вихід групи з Авдіївки до точки евакуації.

Прикордонник Дмитро поділився деталями останньої операції в Авдіївці, під час якої йому вдалося вивести свою групу без втрат. Він був старшим однієї з груп, які залишали місто. Завданням Дмитра було забезпечити безпечний вихід його товаришів до точки евакуації.

Маршрут виходу через місто виявився небезпечним і складним через розвалини та постійні ворожі атаки. Окупанти за містом обстрілювали групу фосфорними боєприпасами. Незважаючи на ці перешкоди, група під командуванням Дмитра успішно пройшла приблизно 20 кілометрів і дісталася до місця призначення.

Державна прикордонна служба України опублікувала відео про вихід прикордонників з Авдіївки до точки евакуації.

У боях за Авдіївку втрати росіян перевищили 47 тисяч осіб.

Нагадаємо, Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив про виведення українських підрозділів з Авдіївки. Під час виходу з Авдіївки частина українських захисників потрапила в полон, — Тарнавський.

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