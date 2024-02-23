Вышли без потерь: пограничник рассказал о последней операции в Авдеевке

Пограничник рассказал о выходе группы из Авдеевки к точке эвакуации.

Пограничник Дмитрий поделился деталями последней операции в Авдеевке, во время которой ему удалось вывести свою группу без потерь. Он был старшим одной из групп, которые покидали город. Задачей Дмитрия было обеспечить безопасный выход его товарищей к точке эвакуации.

Маршрут выхода через город оказался опасным и сложным из-за развалин и постоянных вражеских атак. Оккупанты за городом обстреливали группу фосфорными боеприпасами. Несмотря на эти препятствия, группа под командованием Дмитрия успешно прошла примерно 20 километров и добралась до места назначения.

Государственная пограничная служба Украины опубликовала видео о выходе пограничников из Авдеевки к точке эвакуации.

В боях за Авдеевку потери россиян превысили 47 тысяч человек.

Напомним, Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил о выводе украинских подразделений из Авдеевки. Во время выхода из Авдеевки часть украинских защитников попала в плен, - Тарнавский.

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