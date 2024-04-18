У ЗСУ з’явиться нова штурмова військова частина

У ЗСУ прийняли рішення про виокремлення штурмового батальйону 67 окремої механізованої бригади в окрему штурмову військову частину.

Джерело фото: Сухопутні війська ЗС України

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У Сухопутних військах ЗСУ повідомили про виокремлення штурмового батальйону 67 окремої механізованої бригади в окрему штурмову військову частину.

Там пояснили, що подібні реорганізації тривають постійно та направлені на посилення загальної бойової готовності та ефективності Сил оборони України, а кількість та масштаби таких заходів не розголошуються, щоб завадити ситуаційній обізнаності ворога про наміри та майбутні дії наших військ.

Також там наголосили, що у Сухопутних військах ЗСУ постійно проводиться робота, спрямована на вдосконалення існуючої організаційної структури, зміни чисельності відповідних військових організаційних структур, в тому числі їхнього переформування.

Зазначене стосується у тому числі і бригад Збройних Сил України.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Геннадій Шаповалов став командувачем військ оперативного командування «Південь», а командувачем військ оперативного командування «Захід» призначили Володимира Шведюка.

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