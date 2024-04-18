У ВСУ появится новая штурмовая воинская часть

В ВСУ приняли решение об выделении штурмового батальона 67 отдельной механизированной бригады в отдельную штурмовую воинскую часть.

Источник фото: Сухопутные войска ВС Украины

В Сухопутных войсках ВСУ сообщили об выделении штурмового батальона 67 отдельной механизированной бригады в отдельную штурмовую воинскую часть.

Там пояснили, что подобные реорганизации продолжаются постоянно и направлены на усиление всеобщей боевой готовности и эффективности Сил обороны Украины, а количество и масштабы таких мер не разглашаются, чтобы помешать ситуационной осведомленности врага о намерениях и будущих действиях наших войск.

Также там подчеркнули, что в Сухопутных войсках ВСУ постоянно проводится работа, направленная на усовершенствование существующей организационной структуры, изменение численности соответствующих военных организационных структур, в том числе их переформирование.

Указанное касается в том числе и бригад Вооруженных Сил Украины.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Геннадий Шаповалов стал командующим войсками оперативного командования «Юг», а командующим войсками оперативного командования «Запад» назначили Владимира Шведюка.

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