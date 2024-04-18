Судья Волновахского райсуда Донецкой области уволена в отставку

В отставку уволена судья Ольга Овчинникова.

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В четверг, 18 апреля, Высший совет правосудия решил уволить Овчинникову Ольгу Сергеевну с должности судьи Волновахского районного суда Донецкой области (командированную в Бабушкинский районный суд города Днепропетровска). Об этом сообщил официальный сайт ВСП.

Как стало известно, также ВСП 9 апреля решил уволить судью Генического районного суда Херсонской области Берлимову Юлию Геннадиевну из-за отказа от прохождения квалификационного оценивания.

Ранее сообщалось, что Высший совет правосудия уволил в отставку двух судей.

Кроме того, в течение января – марта этого года Высший совет правосудия принял решение об увольнении 81 судьи.

Добавим, Высший совет правосудия сообщил, что в течение трех месяцев 2024 принял решение о внесении представления Президенту Украины о назначении 54 судей на должности в местные суды

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