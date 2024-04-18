Суддю Волноваського райсуду Донецької області звільнено у відставку

У відставку звільнено суддю Ольгу Овчиннікову.

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У четвер, 18 квітня, Вища рада правосуддя вирішила звільнити Овчиннікову Ольгу Сергіївну з посади судді Волноваського районного суду Донецької області (відряджену до Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська). Про це повідомив офіційний сайт ВРП.

Як стало відомо, також ВРП 9 квітня вирішила звільнити суддю Генічеського районного суду Херсонської області Берлімову Юлію Геннадіївну через відмову від проходження кваліфікаційного оцінювання.

Раніше ми писали, що Вища рада правосуддя звільнила у відставку двох суддів.

Крім того, протягом січня – березня цього року Вища рада правосуддя ухвалила рішення щодо звільнення 81 судді.

Додамо, Вища рада правосуддя повідомила, що протягом трьох місяців 2024 року ухвалила рішення про внесення подання Президентові України про призначення 54 суддів на посади до місцевих судів.

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