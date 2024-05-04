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Для реалізації закону про медичний канабіс буде запущено два електронні інструменти

10:10, 4 травня 2024
У комітеті вважають, що нормативна база має врегулювати питання, пов'язані з управлінням авто громадянами, які використовують такі лікарські засоби, щоб попередити безпідставне притягнення їх до відповідальності.
Для реалізації закону про медичний канабіс буде запущено два електронні інструменти
Джерело фото: freepik.com
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Міністерство охорони здоров'я підготувало проєкти всіх нормативних актів, які необхідні для запуску роботи закону про медичний канабіс. Про це заступниця міністра охорони здоров'я Марина Слободніченко повідомила під час під час засідання парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування, пише «Інтеракс-Україна».

Зокрема, вже підготовлено 14 нормативних актів, наразі вони перебувають на громадському обговоренні.

Крім того, для реалізації закону має бути запущено два електронні інструменти. Зокрема, відповідний функціонал е-рецепта в Електронній системі охорони здоров'я буде запущено орієнтовно 10 серпня, реєстр суб'єктів господарювання буде запущено на початку осені.

Водночас член парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування Ольга Стефанишина зазначила, що нормативна база має врегулювати питання, пов'язані з керуванням автомобілями громадянами, які вживають лікарські засоби на основі медканабісу, щоб попередити безпідставне притягнення їх до відповідальності.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо державного регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis)» № 3528-IX.

Він набув чинності 16 лютого та буде введений в дію через шість місяців.

Ліки на основі медичного канабісу дозволені у 56 країнах, у тому числі державах ЄС, Канаді, Великій Британії та Сполучених Штатах Америки.

У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що відтепер КМУ, МОЗ, інші міністерства та центральні органи виконавчої влади, мають три місяці, щоби привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

У МОЗ зазначали, що активно працюють над їхньою розробкою, щоб на момент введення в дію Закону для всіх учасників ринку були встановлені чіткі, прозорі та зрозумілі правила роботи, а лікарські засоби на основі медичного канабісу швидше потрапили до пацієнтів.

Закон передбачає, що кожна рослина, партія продуктів перероблення, одиниця фасованої продукції, пакування лікарського засобу на основі канабісу маркуватиметься унікальним електронним ідентифікатором. Дані вноситимуться до спеціально створеної єдиної електронної системи обліку.

Відпуск лікарських засобів на основі медичного канабісу буде можливий виключно за електронним рецептом лікаря відповідно до медичних показань.

Використання рослин роду коноплі (Cannabis) в інших, крім медичних і промислових цілей, наукової та науково-технічної діяльності, залишається під забороною.

За словами народної депутатки Марії Мезенцевої, сьогодні понад 70% українців підтримують легалізацію медичного канабісу в лікувальних цілях, а близько шести мільйонів пацієнтів потребують ліків на основі медичного канабісу.

Перелік хвороб і станів для призначення ліків затвердить МОЗ.

Яким буде «життєвий цикл» ліків і як ліки потраплятимуть до пацієнтів також розповіли у МОЗ.

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