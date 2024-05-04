Для реализации закона о медицинском каннабисе будут запущены два электронных инструмента

В комитете счатают, что нормативная база должна урегулировать вопросы, связанные с управлением авто гражданами, которые употребляют такие лекарственные средства, чтобы предупредить безосновательное привлечение их к ответственности.

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Министерство здравоохранения подготовило проекты всех нормативных актов, необходимых для запуска работы закона о медицинском каннабисе. Об этом заместительница министра здравоохранения Марина Слободниченко сообщила во время заседания парламентского комитета здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования, пишет «Интеракс-Украина».

В частности, уже подготовлено 14 нормативных актов, в настоящее время они находятся на общественном обсуждении.

Кроме того, для реализации закона должны быть запущены два электронных инструмента. В частности, соответствующий функционал е-рецепта в Электронной системе здравоохранения будет запущен ориентировочно 10 августа, реестр субъектов хозяйствования будет запущен в начале осени.

В то же время, член парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования Ольга Стефанишина отметила, что нормативная база должна урегулировать вопросы, связанные с управлением автомобилями гражданами, которые употребляют лекарственные средства на основе медканабиса, чтобы предупредить безосновательное привлечение их к ответственности.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины о государственном регулировании обращения растений рода конопли (Cannabis)» № 3528-IX.

Он вступил в силу 16 февраля и будет введен в действие через шесть месяцев.

Лекарства на основе медицинского каннабиса разрешены в 56 странах, в том числе в государствах ЕС, Канаде, Великобритании и Соединенных Штатах Америки.

В Министерстве здравоохранения сообщили, что отныне КМУ, Минздрав, другие министерства и центральные органы исполнительной власти имеют три месяца, чтобы привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с этим Законом.

В Минздраве отмечали, что активно работают над их разработкой, чтобы на момент введения в действие Закона для всех участников рынка были установлены четкие, прозрачные и понятные правила работы, а лекарственные средства на основе медицинского каннабиса скорее попали к пациентам.

Закон предусматривает, что каждое растение, партия продуктов переработки, единица фасованной продукции, упаковка лекарственного средства на основе каннабиса будет маркироваться уникальным электронным идентификатором. Данные будут вноситься в специально созданную единую электронную систему учета.

Отпуск лекарственных средств на основе медицинского каннабиса будет возможен исключительно по электронному рецепту врача в соответствии с медицинскими показаниями.

Использование растений рода конопли (Cannabis) в других, кроме медицинских и промышленных целей, научной и научно-технической деятельности, остается под запретом.

По словам народной депутатки Марии Мезенцевой, сегодня более 70% украинцев поддерживают легализацию медицинского каннабиса в лечебных целях, а около шести миллионов пациентов нуждаются в лекарстве на основе медицинского каннабиса.

Перечень болезней и состояний для назначения лекарств утвердит Минздрав.

Каким будет «жизненный цикл» лекарств и как лекарства будут попадать к пациентам также рассказали в Минздраве.

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