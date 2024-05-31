Чи достатньо оновлення даних у «Резерв+» для уникнення штрафу, – розповів Лубінець

Попри можливість дистанційного оновлення даних, фізичне відвідування військкомату залишається обов'язковим.

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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що оновлення військово-облікових даних через додаток «Резерв+» дозволяє уникнути адміністративних штрафів, хоча фізичне відвідування військкомату залишається обов'язковим. Про це пише УНН.

«Юридично «Резерв+» дає можливість оновити дані. Отже, ти не підпадаєш під адміністративний штраф. Після цього, чи потрібно фізично прийти в ТЦК - безумовно, треба, але ти вже виконав норму закону, оновив свої дані» пояснив Лубінець.

Лубінець також прокоментував заяву речника Полтавського обласного військкомату та Служби призову Романа Істоміна про необхідність мати при собі військово-обліковий документ, наголошуючи, що наразі вивчається питання, чи достатньо встановленого додатку з оновленими даними для підтвердження відвідування військкомату.

«Ми зараз з цим розбираємося, тому що ми це трактуємо, що встановленого додатку з оновленими даними достатньо для того, щоб показувати, що ти пройшов цю процедуру», - зазначив Лубінець.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», наразі неможливо стати на облік через Резерв+, дистанційно можна лише оновити дані.

Закон про посилення мобілізації 10449 передбачає, що військовозобов’язані протягом 60 днів з дня набрання чинності указом Президента про оголошення мобілізації, зобов’язані уточнити свої облікові дані через центри надання адміністративних послуг.

Якщо громадяни ігноруватимуть законодавство про постановку на військовий облік та обов’язок оновлення військово-облікових даних, якщо ці дані відсутні у держави, явки за повісткою, їх штрафуватимуть до 25,5 тисяч грн. Відповідний законопроект про збільшення штрафів 10379 Рада вже схвалила у першому читанні.

Додамо, що жінки низки спеціальностей після 18 травня повинні оновити свої дані в ТЦК.

Нагадаємо, Електронний кабінет військовозобов’язаного запрацює 18 травня.

Крім того, у Міноборони пояснили, як користуватись електронним кабінетом військовозобов'язаного.

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