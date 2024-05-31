Достаточно ли обновления данных в «Резерв+» во избежание штрафа, – рассказал Лубинец

Несмотря на возможность дистанционного обновления данных, физическое посещение военкомата остается обязательным.

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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что обновление военно-учетных данных через приложение «Резерв+» позволяет избежать административных штрафов, хотя физическое посещение военкомата остается обязательным. Об этом пишет УНН.

«Юридически „Резерв+“ дает возможность обновить данные. Следовательно, ты не подпадаешь под административный штраф. После этого, нужно ли физически прийти в ТЦК - безусловно, надо, но ты уже выполнил норму закона, обновил свои данные» объяснил Лубинец.

Лубинец также прокомментировал заявление представителя Полтавского областного военкомата и Службы призыва Романа Истомина о необходимости иметь при себе военно-учетный документ, отмечая, что сейчас изучается вопрос, достаточно ли установленного приложения с обновленными данными для подтверждения посещения военкомата.

«Мы сейчас с этим разбираемся, потому что мы это трактуем, что установленного приложения с обновленными данными достаточно для того, чтобы показывать, что ты прошел эту процедуру», - отметил Лубинец.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», сейчас невозможно стать на учет через Резерв+, дистанционно можно только обновить данные.

Как писала «Судебно-юридическая газета», закон об усилении мобилизации 10449 предусматривает, что военнообязанные в течение 60 дней со дня вступления в силу указа Президента об объявлении мобилизации обязаны уточнить свои учетные данные через центры предоставления административных услуг.

Если граждане будут игнорировать законодательство о постановке на военный учет и обязанности обновления военно-учетных данных, если эти данные отсутствуют у государства, явки по повестке, их будут штрафовать до 25,5 тысячи гривен. Соответствующий законопроект об увеличении штрафов 10379 Рада уже одобрила в первом чтении.

Добавим, что женщины ряда специальностей после 18 мая должны обновить свои данные в ТЦК.

Напомним, Электронный кабинет военнообязанного заработает 18 мая.

Кроме того, в Минобороны объяснили, как пользоваться электронным кабинетом военнообязанного.

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