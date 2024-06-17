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За гроші обіцяв вплинути на ВЛК, щоб визнали непридатним до служби: судитимуть ділка

22:54, 17 червня 2024
До суду скеровано обвинувальний акт відносно чоловіка, який допомагав ухилитися від проходження військової служби.
За гроші обіцяв вплинути на ВЛК, щоб визнали непридатним до служби: судитимуть ділка
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На Черкащині правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка за фактом одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, обвинувачений за грошову винагороду обіцяв допомогти військовозобов’язаному оформити документи про визнання його непридатним до служби в лавах ЗСУ.

Підозрюваний мав намір скористатися власними знайомствами та повпливати на службових осіб військово-лікарської комісії Черкаського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Правоохоронці затримали чоловіка під час одержання частини неправомірної вигоди в сумі 3 500 доларів США.

У прокуратурі додають, що зловмиснику загрожує покарання у вигляді штрафу від двох тисяч до п’яти тисяч п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п’яти років.

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