За деньги обещал повлиять на ВЛК, чтобы признали непригодным к службе: будут судить дельца

В суд направлен обвинительный акт в отношении мужчины, который помогал уклониться от прохождения военной службы.

В Черкасской области правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении мужчины по факту получения неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицами, уполномоченными на выполнение функций государства.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, обвиняемый за денежное вознаграждение обещал помочь военнообязанному оформить документы о признании его непригодным к службе в рядах ВСУ.

Подозреваемый намеревался воспользоваться собственными знакомствами и повлиять на должностных лиц военно-врачебной комиссии Черкасского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Правоохранители задержали мужчину при получении части неправомерной выгоды в сумме 3500 долларов США.

В прокуратуре добавляют, что злоумышленнику грозит наказание в виде штрафа от двух тысяч до пяти тысяч пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

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