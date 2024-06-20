Для військових та їхніх родин в Україні запустили чат-бот «Армія+»

Застосунок для військових «Армія+» має спростити бюрократичні процеси у війську.

Джерело фото: Міноборони

Міністерство оборони України анонсувало новий онлайн-сервіс для підтримки військовозобов'язаних, військових та їхніх родин. Спеціальний чат-бот «Армія+» створений для надання оперативних консультацій з різних питань.

Чат-бот пропонує швидкі та актуальні відповіді на широкий спектр запитань, що стосуються військової служби, правових аспектів та інших важливих тем.

Як скористатися чат-ботом:

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Оберіть відповідну категорію запитань для отримання необхідної інформації або консультації.

Міноборони зазначає, що «Армія+» стане важливим інструментом для підтримки та інформування військових та їхніх сімей у цей непростий час.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Уряд врегулював статус застосунку Резерв+. Однак ознайомитися з відповідною постановою наразі неможливо, оскільки вона є документом з обмеженим доступом.

Також у Міноборони пояснили, чому «Резерв+» не замінює фізичного візиту до ТЦК.

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