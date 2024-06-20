Для военных и их семей в Украине запустили чат-бот «Армия+»

Приложение для военных «Армия+» должно упростить бюрократические процессы в армии.

Источник фото: Минобороны

Министерство обороны Украины анонсировало новый онлайн-сервис для поддержки военнообязанных, военных и их семей. Специальный чат-бот «Армия+» создан для предоставления оперативных консультаций по различным вопросам.

Чат-бот предлагает быстрые и актуальные ответы на широкий спектр вопросов, касающихся военной службы, правовых аспектов и других важных тем.

Как воспользоваться чат-ботом:

Перейдите по ссылке.

Выберите соответствующую категорию вопросов для получения необходимой информации или консультации.

Минобороны отмечает, что «Армия+» станет важным инструментом для поддержки и информирования военных и их семей в это непростое время.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Правительство урегулировало статус приложения Резерв+. Однако ознакомиться с соответствующим постановлением невозможно, поскольку оно является документом с ограниченным доступом.

В Минобороны объяснили, почему «Резерв+» не заменяет физический визит в ТЦК.

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