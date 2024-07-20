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В Україні запрацювала цілодобова «гаряча лінія» з питань енергетики «Струм»

18:20, 20 липня 2024
Нова урядова лінія «СТРУМ» допоможе українцям з енергетичними питаннями.
В Україні запрацювала цілодобова «гаряча лінія» з питань енергетики «Струм»
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В Україні почала функціонувати нова урядова телефонна лінія «СТРУМ». Тепер українці можуть цілодобово отримувати безкоштовні консультації з енергетичних питань. Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

На лінії «СТРУМ» можна дізнатися:

  • Як посилити енергонезалежність свого дому або підприємства.
  • Отримати інформацію про державні фінансові програми підтримки для встановлення додаткових потужностей генерації електроенергії.
  • Отримати відповіді на інші актуальні питання щодо ситуації в енергетиці.

«Метою запровадження урядової телефонної лінії «СТРУМ» є забезпечення українців необхідною та доступною інформацією про можливості підключення альтернативних джерел енергії, отримання державної фінансової підтримки, детальних консультацій та розв’язання проблемних питань із встановленням та підключенням обладнання», – зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Урядова «гаряча лінія» «СТРУМ» почала працювати в рамках реалізації комплексу заходів, спрямованих на підтримку української енергетики та підготовку до осінньо-зимового періоду.

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