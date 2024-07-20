В Украине заработала круглосуточная «горячая линия» по вопросам энергетики «Струм»

Новая правительственная линия «СТРУМ» поможет украинцам с энергетическими вопросами.

В Украине начала функционировать новая правительственная телефонная линия «СТРУМ». Теперь украинцы могут круглосуточно получать бесплатные консультации по энергетическим вопросам. Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

На линии «СТРУМ» можно узнать:

Как усилить энергонезависимость своего дома или предприятия.

Получить информацию о государственных финансовых программах поддержки для установки дополнительных мощностей генерации электроэнергии.

Получить ответы на другие актуальные вопросы о ситуации в энергетике.

«Целью введения правительственной телефонной линии «СТРУМ» является обеспечение украинцев необходимой и доступной информацией о возможности подключения альтернативных источников энергии, получения государственной финансовой поддержки, детальных консультаций и решения проблемных вопросов с установкой и подключением оборудования», - отметил министр энергетики Герман Галущенко.

Правительственная «горячая линия» «СТРУМ» начала работать в рамках реализации комплекса мероприятий, направленных на поддержку украинской энергетики и подготовку к осенне-зимнему периоду.

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