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Дмитро Кулеба закликав союзників захистити небо України та дозволити удари вглиб рф

15:18, 26 серпня 2024
За словами Дмитра Кулеби, партнери України можуть прийняти два конкретних рішення, щоб допомогти країні швидше покласти край російському терору.
Дмитро Кулеба закликав союзників захистити небо України та дозволити удари вглиб рф
Фото: interfax.com.ua
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після масованої атаки рф заявив, що партнери країни можуть допомогти покласти край російському терору, ухваливши два рішення. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі X (колишній Twitter).

Кулеба зазначив, що внаслідок атаки росією на 15 регіонів України є загиблі та жертви. Також він повідомив про удари по критично важливих об'єктах цивільної інфраструктури та енергетичній системі.

«росія продовжує вести боягузливу війну проти цивільного населення, що є воєнним злочином. російські атаки не мають жодного виправдання. Вони мають бути рішуче засуджені та зустрінуті відчутними діями з боку міжнародного співтовариства», - наголосив Кулеба.

На його думку, існує два конкретних рішення, які українські партнери можуть прийняти, щоб допомогти нашій державі швидше покласти край російському терору:

підтвердити право України на нанесення ударів на великі відстані по всіх легітимних військових цілях на території росі;

згода на використання можливостей протиповітряної оборони партнерів для збиття ракет і безпілотників, що наближаються до їхнього повітряного простору.

«Жодне з цих рішень не є ескалацією. Навпаки, вони стримуватимуть росію, допоможуть зменшити терор і кількість російських атак, а також пов'язані з ними жертви. Дійте зараз, а не потім. Допоможіть нам врятувати життя», - зауважив Кулеба.

Нагадаємо, вранці 26 серпня ворог наніс черговий масований ракетний удар по Україні.

Раніше Андрій Єрмак заявив про необхідність дозволу на удари вглиб рф західною зброєю.

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