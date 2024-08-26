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Дмитрий Кулеба призвал союзников защитить небо Украины и разрешить удары вглубь рф

15:18, 26 августа 2024
По словам Дмитрия Кулебы, партнеры Украины могут принять два конкретных решения, чтобы помочь стране поскорее положить конец российскому террору.
Дмитрий Кулеба призвал союзников защитить небо Украины и разрешить удары вглубь рф
Фото: interfax.com.ua
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после массированной атаки рф заявил, что партнеры страны могут помочь положить конец российскому террору, приняв два решения. Об этом он написал на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

Кулеба отметил, что в результате атаки рф на 15 регионов Украины есть погибшие. Также он сообщил об ударах по критически важным объектам гражданской инфраструктуры и энергетической системе.

«россия продолжает вести трусливую войну против гражданского населения, являющегося военным преступлением. российские атаки не имеют никакого оправдания. Они должны быть решительно осуждены и встречены ощутимыми действиями со стороны международного сообщества», - подчеркнул Кулеба.

По его мнению, существует два конкретных решения, которые украинские партнеры могут принять, чтобы помочь нашему государству поскорее положить конец российскому террору:

подтвердить право Украины на нанесение ударов на большие расстояния по всем легитимным военным целям на территории россии;

согласие на использование возможностей противовоздушной обороны партнеров для сбивания ракет и беспилотников, приближающихся к их воздушному пространству.

«Ни одно из этих решений не является эскалацией. Напротив, они будут сдерживать россию, помогут уменьшить террор и количество российских атак, а также связанные с ними жертвы. Действуйте сейчас, а не потом. Помогите нам спасти жизнь», - отметил Кулеба.

Напомним, утром 26 августа враг нанес очередной массированный ракетный удар по Украине.

Ранее Андрей Ермак заявил о необходимости разрешения на удары вглубь рф западным оружием.

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