Практика судів
  1. В Україні

Кабмін призначив Анатолія Стельмаха тимчасовим очільником Мінреінтеграції

14:28, 6 вересня 2024
До призначення Анатолій Стельмах обіймав посаду заступника міністра.
Кабмін призначив Анатолія Стельмаха тимчасовим очільником Мінреінтеграції
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет міністрів 6 вересня тимчасово поклав виконання обов’язків міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України на Стельмаха Анатолія Юрійовича. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Як відомо, Стельмах у 2022 році був призначений на посаду заступника міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Нагадаємо, Верховна Рада звільнила Ірину Верещук з посади міністерки з питань реінтеграції ТОТ.

Ірина Верещук повідомила, що переходить до Офісу Президента та обійматиме посаду заступниці голови ОП Андрія Єрмака.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Проблема з новими приміщеннями для ВАКС не вирішена досі – Віра Михайленко

Після завершення конкурсу на 25 посад суддів ВАКС та АП ВАКС у діяльності Антикорупційного суду можуть виникнути проблеми.

Опубліковано закон про відстрочку від мобілізації для чоловіків, у яких на війні загинув неповнорідний брат

Закон повертає заборону мобілізувати другого сина у матері, якщо він є братом загиблого, але від іншого батька.

Закон про декриміналізацію дезертирства та самовільного залишення частини, вчинених вперше, набуде сили 7 вересня

Однак для того, аби особа не потрапила до в’язниці, встановлена низка умов.

Кабмін включив Національне антикорупційне бюро до постанови про порядок перерахунку пенсій

НАБУ включили до переліку органів, яким після прийняття рішення щодо перерахунку пенсій Пенсійний фонд України надсилає відповідне повідомлення.

Депутати подали проект про заходи безпеки, яким пропонують заборонити вигулювати собак на території шкіл

Також встановлюється, що доступ осіб, які не є учасниками освітнього процесу, на територію школи здійснюється із дозволу виключно керівника школи.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ігор Артеменко
    Ігор Артеменко
    голова Одеського апеляційного суду
  • Віталій Амельохін
    Віталій Амельохін
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Микола Панов
    Микола Панов
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Володимир Потоцький
    Володимир Потоцький
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Вікторія Рубан
    Вікторія Рубан
    суддя Харківського окружного адміністративного суду