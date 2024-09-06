Кабмін призначив Анатолія Стельмаха тимчасовим очільником Мінреінтеграції

До призначення Анатолій Стельмах обіймав посаду заступника міністра.

Кабінет міністрів 6 вересня тимчасово поклав виконання обов’язків міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України на Стельмаха Анатолія Юрійовича. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Як відомо, Стельмах у 2022 році був призначений на посаду заступника міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Нагадаємо, Верховна Рада звільнила Ірину Верещук з посади міністерки з питань реінтеграції ТОТ.

Ірина Верещук повідомила, що переходить до Офісу Президента та обійматиме посаду заступниці голови ОП Андрія Єрмака.

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