Проблема з новими приміщеннями для ВАКС не вирішена досі – Віра Михайленко

Після завершення конкурсу на 25 посад суддів ВАКС та АП ВАКС у діяльності Антикорупційного суду можуть виникнути проблеми.

Джерело фото: ВАКС

Питання надання Вищому антикорупційному суду нових приміщень після заповнення вакантних посад в суді не вирішене досі.

Про це «Судово-юридичній газеті» 5 вересня розповіла голова Вищого антикорупційного суду Віра Михайленко.

Нагадаємо, що у разі, якщо оголошений 23 листопада 2023 року конкурс на 15 вакантних посад суддів ВАКС та 10 посад суддів АП ВАКС завершиться заповненням усіх вакансій, то у Антикорупційного суду виникне проблема з розміщенням 25 нових суддів та 125 нових працівників апарату та помічників суддів.

Справа в тому, що три будівлі у різних частинах Києва, в яких наразі розташовується Антикорупційний суд, не розраховані на діяльність великої кількості суддів та працівників апарату. Вже зараз 38 діючих суддів ВАКС та АП ВАКС у своїй діяльності стикаються з низкою логістичних та організаційних проблем.

У разі, якщо кількість суддів ВАКС зросте до 63, то суддям Антикорупційного суду елементарно не вистачить кабінетів та залів судового засідання, не кажучи вже про працівників апарату.

Через це у ВАКС ще у минулому році звернулися до виконавчої влади з проханням допомогти Антикорупційному суду з пошуком хоча б одного, але окремого приміщення, в якому можна було б повністю розмістити суддів та працівників апарату хоча б однієї інстанції Антикорупційного суду.

Втім, відповідне доручення Кабінету міністрів не виконане досі.

Ситуація з пошуком приміщень дещо ускладнена тим, що судді ВАКС та АП ВАКС повинні розміщуватися в різних будівлях, до того ж у них не повинно взагалі бути «сусідів» по будівлі з різних державних, комунальних та приватних структур.

Проблема доповнюється ще тим, що Бюджетна декларація на наступний рік поки що не передбачає виділення коштів на суддівську винагороду для суддів, яких планується відібрати по конкурсу, а також для нових працівників апарату суду.

«Ми займаємося цією проблемою. Питання ускладнюється тим, що у випадку з ВАКС, неможливо взяти будь-яке приміщення та розмістити там суд. Окрім необхідності мати відокремлені будівлі, є ще вимоги по умовам безпеки, по наявності конвойних приміщень, місць для утримання затриманих тощо. Щодо приміщень суду, які є у ВАКС зараз, то вони не розраховані на прогнозоване збільшення суддів та працівників апарату суду. Нових суддів неможливо розмістити в одних приміщеннях з вже діючими суддями, бо в нас елементарно не вистачає корисної площі, не вистачає залів судового засідання. В той же час, як відомо, за останні роки, навантаження на суддів ВАКС зросло, у тому числі і завдяки визначенню за ВАКС підсудності в деяких нових категоріях справ», - розповіла Віра Михайленко.

Разом з тим, голова ВАКС вважає, що труднощі з новими приміщеннями та винагородою для нових суддів вдасться вирішити до завершення конкурсу на 25 вакантних посад суддів ВАКС та АП ВАКС.

«Сподіваюся, що всі ці проблеми ми вирішимо до того, як до нас прийдуть нові колеги. Я в впевнена, що гроші для нових суддів на 2025 рік знайдуться. Ситуацію, коли судді у ВАКС будуть, а приміщень для суду не буде, я навіть не розглядаю. Єдине питання, коли та як наші проблеми будуть вирішені», - зазначила Віра Михайленко.

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.