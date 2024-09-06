Проблема с новыми помещениями для ВАКС не решена до сих пор – Вера Михайленко

После завершения конкурса на 25 должностей судей ВАКС и АП ВАКС в деятельности Антикоррупционного суда могут возникнуть проблемы.

Источник фото: ВАКС

Вопрос предоставления Высшему антикоррупционному суду новых помещений после заполнения вакантных должностей в суде до сих пор не решен.

Об этом «Судебно-юридической газете» 5 сентября рассказала глава Высшего антикоррупционного суда Вера Михайленко.

Напомним, что в случае, если объявленный 23 ноября 2023 года конкурс на 15 вакантных должностей судей ВАКС и 10 должностей судей АП ВАКС завершится заполнением всех вакансий, то у Антикоррупционного суда возникнет проблема с размещением 25 новых судей и 125 новых работников аппарата и помощников судей.

Дело в том, что три здания в разных частях Киева, в которых находится Антикоррупционный суд, не рассчитаны на деятельность большого количества судей и работников аппарата. Уже сейчас 38 действующих судей ВАКС и АП ВАКС, в своей деятельности сталкиваются с рядом логистических и организационных проблем.

В случае если количество судей ВАКС вырастет до 63, то судьям Антикоррупционного суда элементарно не хватит кабинетов и залов судебного заседания, не говоря уже о работниках аппарата.

Поэтому ВАКС еще в прошлом году обратился к исполнительной власти с просьбой помочь Антикоррупционному суду с поиском хотя бы одного, но отдельного помещения, в котором можно было бы полностью разместить судей и работников аппарата хотя бы одной инстанции Антикоррупционного суда.

Впрочем, соответствующее поручение Кабинета министров не выполнено до сих пор.

Ситуация с поиском помещений усложнена тем, что судьи ВАКС и АП ВАКС должны размещаться в разных зданиях, к тому же у них вообще не должно быть «соседей» по зданию из разных государственных, коммунальных и частных структур.

Проблема дополняется и тем, что Бюджетная декларация на следующий год пока что не предусматривает выделения средств на судейское вознаграждение для судей, которых планируется отобрать по конкурсу, а также для новых работников аппарата суда.

«Мы занимаемся этой проблемой. Вопрос осложняется тем, что в случае с ВАКС невозможно просто взять любое помещение и разместить там суд. Кроме необходимости иметь обособленные здания, есть еще требования по условиям безопасности, по наличию конвойных помещений, мест для содержания задержанных и т. д. Что касается помещений суда, которые находятся в распоряжении ВАКС сейчас, то они не рассчитаны на прогнозируемое увеличение судей и работников аппарата суда. Новых судей невозможно разместить в одних помещениях с уже действующими судьями, потому что у нас элементарно не хватает полезной площади, не хватает залов судебного заседания. В то же время, как известно, за последние годы нагрузка на судей ВАКС выросла, в том числе и благодаря определению за Антикоррупционным судом подсудности в некоторых новых категориях дел», - рассказала Вера Михайленко.

Вместе с тем глава ВАКС считает, что трудности с новыми помещениями и вознаграждением для новых судей удастся решить до завершения конкурса на 25 вакантных должностей судей ВАКС и АП ВАКС.

«Надеюсь, что все эти проблемы мы решим до того, как к нам придут новые коллеги. Я уверена, что деньги для новых судей на 2025 год найдутся. Ситуацию, когда судьи в ВАКС будут, а помещений для суда не будет, я даже не рассматриваю. Единственный вопрос, когда и как наши проблемы будут решены», – отметила Вера Михайленко.

Автор: Вячеслав Хрипун

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