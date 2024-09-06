Кабмин назначил Анатолия Стельмаха временным главой Минреинтеграции

До назначения Анатолий Стельмах занимал должность замминистра.

Кабинет министров 6 сентября временно возложил на себя исполнение обязанностей министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины на Стельмаха Анатолия Юрьевича. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Как известно, Стельмах в 2022 году был назначен на должность заместителя министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Напомним, Верховная Рада уволила Ирину Верещук с должности министра по вопросам реинтеграции ВОТ.

Ирина Верещук сообщила, что переходит в Офис Президента и будет занимать должность заместителя главы Офиса Президента.