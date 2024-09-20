Практика судів
  1. В Україні

КСУ розгляне подання Верховного Суду щодо конституційності припису закону про виконавче провадження

10:19, 20 вересня 2024
Верховний Суд зазначив, що оспорюване положення закону є таким, що обмежує право осіб на справедливий суд, яке гарантоване статтею 6 Конвенції та є однією з основних засад судочинства, визначених у Конституції України.
КСУ розгляне подання Верховного Суду щодо конституційності припису закону про виконавче провадження
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

19 вересня до Конституційного Суду України надійшло конституційне подання від Верховного Суду щодо конституційності пункту 12 частини першої статті 34 Закону України «Про виконавче провадження» (далі – Закон). Про це повідомив офіційний сайт КСУ.

Згідно з цим приписом Закону виконавець зупиняє вчинення виконавчих дій у разі включення єдиного майнового комплексу боржника – державного або комунального підприємства, пакета акцій (часток) у розмірі більше 50 відсотків статутного капіталу боржника – господарського товариства до переліку об’єктів малої або великої приватизації, що підлягають приватизації.

На підставі зазначеного припису в цивільній справі було винесено оскаржувальні постанови про зупинення вчинення виконавчих дій щодо стягнення на користь позивача нараховану, але не виплачену заробітну плату та вихідну допомогу за посадою, витрат на професійну правничу допомогу.

Верховний Суд у конституційному поданні зазначає, що «установлена обов’язковість судового рішення, яке набрало законної сили, не дозволяє ставити його виконання в залежність від волі боржника або будь-яких інших осіб, зокрема виконавця, на вчинення чи невчинення дій щодо його виконання, оскільки це б нівелювало значення самого права звернення до суду як засобу захисту та забезпечення реального відновлення порушених прав та інтересів».

Верховний Суд висновує, що оспорюване положення пункту 12 частини першої статті 34 Закону є таким, що обмежує право осіб на справедливий суд, яке гарантоване статтею 6 Конвенції та є однією з основних засад судочинства, визначених статтями 129 і 1291 Конституції України.

З огляду на зазначене, Верховний Суд звернувся до Конституційного Суду України з конституційним поданням, у якому просить перевірити на відповідність приписам статті 8, частини другої статті 19, частини першої і другої статті 55, пункту 9 частини другої статті 129, частини першої і другої статті 1291 Конституції України положення пункту 12 частини першої статті 34 Закону.

Конституційне подання розподілено судді-доповідачу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Право на отримання підвищення до пенсії для осіб, які проживають на території радіоактивного забруднення – позиція Верховного Суду

Верховний Суд звернув увагу на те, що для визнання за особою права на отримання підвищення до пенсії як непрацюючого пенсіонера, що проживають на території радіоактивного забруднення, важливе значення має легітимність реєстрації на такій території.

Премія за результатами щорічного оцінювання службової діяльності встановлюється лише тим держслужбовцям, які отримали відмінну оцінку – НАДС

Щоб заслужити премію за 2024 рік, державним службовцям потрібно ефективно та якісно працювати.

Понад 40% повідомлень у соцмережах про корупцію та боротьбу з нею є дезінформацією – НАЗК

Одним з панівних серед дезінформації був наратив про неспроможність держави перемогти у війні через високу корупцію – НАЗК.

Доплата до посадового окладу судді може виплачуватися тільки, якщо суддя здійснює правосуддя – голова ДСА з посиланням на позицію Верховного Суду

Разом з тим, Верховний Суд у рішенні, на яке послався голова ДСА, зазначив, що суддя, який не здійснює правосуддя через обставини, що не залежать від нього особисто або не обумовлені його поведінкою, має право на отримання доплат до посадового окладу з дня ухвалення Рішення КСУ 2018 року.

Оприлюднено зразки когнітивних тестів для конкурсу на посади суддів ВАКС та Апеляційної палати ВАКС

Затверджені також програма та таксономічна характеристика тестування когнітивних здібностей.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Світлана Мартьянова
    Світлана Мартьянова
    в.о. голови Франківського районного суду м. Львова
  • Іван Феєр
    Іван Феєр
    суддя Закарпатського апеляційного суду