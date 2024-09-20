КСУ розгляне подання Верховного Суду щодо конституційності припису закону про виконавче провадження

Верховний Суд зазначив, що оспорюване положення закону є таким, що обмежує право осіб на справедливий суд, яке гарантоване статтею 6 Конвенції та є однією з основних засад судочинства, визначених у Конституції України.

19 вересня до Конституційного Суду України надійшло конституційне подання від Верховного Суду щодо конституційності пункту 12 частини першої статті 34 Закону України «Про виконавче провадження» (далі – Закон). Про це повідомив офіційний сайт КСУ.

Згідно з цим приписом Закону виконавець зупиняє вчинення виконавчих дій у разі включення єдиного майнового комплексу боржника – державного або комунального підприємства, пакета акцій (часток) у розмірі більше 50 відсотків статутного капіталу боржника – господарського товариства до переліку об’єктів малої або великої приватизації, що підлягають приватизації.

На підставі зазначеного припису в цивільній справі було винесено оскаржувальні постанови про зупинення вчинення виконавчих дій щодо стягнення на користь позивача нараховану, але не виплачену заробітну плату та вихідну допомогу за посадою, витрат на професійну правничу допомогу.

Верховний Суд у конституційному поданні зазначає, що «установлена обов’язковість судового рішення, яке набрало законної сили, не дозволяє ставити його виконання в залежність від волі боржника або будь-яких інших осіб, зокрема виконавця, на вчинення чи невчинення дій щодо його виконання, оскільки це б нівелювало значення самого права звернення до суду як засобу захисту та забезпечення реального відновлення порушених прав та інтересів».

Верховний Суд висновує, що оспорюване положення пункту 12 частини першої статті 34 Закону є таким, що обмежує право осіб на справедливий суд, яке гарантоване статтею 6 Конвенції та є однією з основних засад судочинства, визначених статтями 129 і 1291 Конституції України.

З огляду на зазначене, Верховний Суд звернувся до Конституційного Суду України з конституційним поданням, у якому просить перевірити на відповідність приписам статті 8, частини другої статті 19, частини першої і другої статті 55, пункту 9 частини другої статті 129, частини першої і другої статті 1291 Конституції України положення пункту 12 частини першої статті 34 Закону.

Конституційне подання розподілено судді-доповідачу.

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