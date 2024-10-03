Мінреінтеграції затвердило методику оцінки потреб внутрішньо переміщених осіб на рівні громад

Оцінювання потреб ВПО допоможе ухвалювати важливі рішення щодо заходів, спрямованих на їхню інтеграцію у приймаючих громадах.

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Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій затвердило методичні рекомендації щодо проведення оцінки потреб внутрішньо переміщених осіб на рівні громад.

Рекомендації передали обласним військовим адміністраціям, Київській міській військовій адміністрації для їх застосування на місцевому рівні.

У Мінреінтеграції розповіли, що за цією методикою вже провели оцінку потреб переселенців у Кривому Розі. Також триває запровадження у Києві із залученням громадських організацій і Рад ВПО.

Вказується, що оцінювання потреб внутрішніх переселенців допоможе ухвалювати важливі рішення щодо заходів, спрямованих на їхню інтеграцію у приймаючих громадах.

Документ також містить зразки анкет, які стануть основою для дослідження, і передбачає впровадження системи регулярного моніторингу потреб переміщених осіб, зокрема з можливістю збору дезагрегованих даних.

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