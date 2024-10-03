Минреинтеграции утвердило методику оценки потребностей внутренне перемещенных лиц на уровне общин

Оценка потребностей ВПЛ поможет принимать важные решения по мерам, направленным на их интеграцию в принимающих общинах.

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Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий утвердило методические рекомендации по проведению оценки потребностей внутренне перемещенных лиц на уровне общин.

Рекомендации передали областным военным администрациям, Киевской городской военной администрации по их применению на местном уровне.

В Минреинтеграции рассказали, что по этой методике уже была проведена оценка потребностей переселенцев в Кривом Роге. Также продолжается введение в Киеве с привлечением общественных организаций и Советов ВПЛ.

Указывается, что оценка потребностей внутренних переселенцев поможет принимать важные решения по мерам, направленным на их интеграцию в принимающих общинах.

Документ также содержит образцы анкет, которые станут основой для исследования, и предусматривает внедрение системы регулярного мониторинга потребностей перемещенных лиц, в частности, с возможностью сбора дезагрегированных данных.

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