Данило Гетманцев повідомив, коли чекати легалізації криптовалюти та чи будуть на неї податкові пільги

За словами Данила Гетманцева, наразі триває робота над законопроектом, який дозволить легалізувати криптовалюту.

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що легалізувати криптовалюту у країні можуть орієнтовно у першій половині 2025 року. Про це він сказав ефірі YouTube-каналу ASATrьопс.

Він зазначив, що наразі триває робота над законопроектом, який дозволить легалізувати криптовалюту. До кінця року законопроект доопрацьовується відповідно до вимог Нацбанку разом з МВФ.

«Допрацьовується той, що лежить у нас у комітеті. Ми матимемо від експертів МВФ вже конкретну офіційну позицію щодо цього законопроєкту. Я думаю, що орієнтовно перший-другий квартал наступного року ми можемо вже легалізувати крипту та обкласти її податком відповідним чином», – сказав Гетьманцев.

Він також додав, що пільг для власників криптовалюти не буде.

«Я не хотів би, щоб були ілюзії щодо якихось пільг. Пільг на крипту не буде. Буде звичайне оподаткування за моделлю оподаткування операцій від цінних паперів – коли оподатковується інвестиційний прибуток», – заявив нардеп.

Раніше у НБУ заявили, що криптовалюта в Україні має регулюватися за нормами ЄС.

Крім того, в Україні готуватимуть правову базу для оподаткування криптовалюти та інших віртуальних активів.

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