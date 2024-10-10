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Даниил Гетманцев сообщил, когда ждать легализации криптовалюты и будут ли на нее налоговые льготы

19:38, 10 октября 2024
По словам Даниила Гетманцева, сейчас идет работа над законопроектом, который позволит легализовать криптовалюту.
Даниил Гетманцев сообщил, когда ждать легализации криптовалюты и будут ли на нее налоговые льготы
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Председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев сообщил, что легализовать криптовалюту в стране могут ориентировочно в первой половине 2025 года. Об этом он сказал в эфире YouTube-канала ASATrепс.

Он отметил, что сейчас идет работа над законопроектом, который позволит легализовать криптовалюту. До конца года законопроект дорабатывается в соответствии с требованиями Нацбанка вместе с МВФ.

«Дорабатывается тот, который лежит у нас в комитете. Мы будем иметь от экспертов МВФ уже конкретную официальную позицию по этому законопроекту. Я думаю, что ориентировочно, первый-второй квартал следующего года мы можем уже легализовать крипту и обложить ее налогом соответствующим образом», – сказал Гетьманцев.

Он также добавил, что льгот для владельцев криптовалюты не будет.

«Я не хотел бы, чтобы были иллюзии по поводу каких-то льгот. Льгот на крипту не будет. Будет обычное налогообложение по модели налогообложения сделок от ценных бумаг – когда облагается инвестиционная прибыль», – заявил нардеп.

Ранее в НБУ заявили, что криптовалюта в Украине должна регулироваться по нормам ЕС.

Кроме того, в Украине будут готовить правовую базу для налогообложения криптовалюты и других виртуальных активов. 

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