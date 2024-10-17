У «Дії» стартував рекрутинг до Армії дронів без ТЦК та ВЛК

Українці мають можливість долучитися до Армії дронів через застосунок «Дія» без відвідування ТЦК.

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У застосунку «Дія» запровадили рекрутинг до Армії дронів, оминаючи ТЦК і ВЛК. Подати заявку можна у кілька кліків, після чого буде співбесіда та підписання контракту. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, після подання заяви людина потрапить лише в той підрозділ, який обрала, а на базову військову підготовку кожен охочий потрапить із уже підписаним контрактом. Придатність до служби також підтверджується самостійно ще на етапі подання заяви, тому проходити ВЛК не потрібно.

«Для сильних підрозділів, які будують власний рекрутинг, послуга в Дії — крута можливість ефективно й швидко «забронювати» бійця і провести його до себе через Дію без ТЦК і ВЛК», – зазначив міністр.

Федоров розповів, що рекрутинг у «Дії» нагадує пошук роботи на сайті з вакансіями: у застосунку за фільтрами можна обирати бажану бригаду або підрозділ, далі потрібно надіслати одну чи декілька заяв. Після відправлення заяви рекрутер повинен запросити людину на співбесіду, за результатами якої підписується контракт.

«Мотивовані бійці повинні стати основою війська, в межах Армії дронів ми сформували та укомплектували сотні ударних рот, навчили десятки тисяч операторів, які працюють за новою доктриною та щотижня уражають сотні одиниць ворожої техніки. Щоб кваліфікованих операторів ставало ще більше, Міноборони вже почали сертифіковувати приватні школи операторів БпЛА, а рекрутинг у Дії — логічний наступний крок для тих, хто визначився, ким хоче бути в цій війні.», — написав Федоров.

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