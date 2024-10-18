Як захистити працівників від переохолодження в холодний період — у Держпраці дали поради роботодавцям

Власник або уповноважений ним орган зобов’язаний обладнувати приміщення для обігрівання і відпочинку працівників.

Холодний сезон визначається середньодобовою температурою +10 градусів і нижче, що створює небезпечні умови для працівників. Це стосується не лише тих, хто працює на відкритих майданчиках, але й осіб у неопалювальних приміщеннях, таких як склади та елеватори.

Як поліпшити умови праці, пояснив головний державний інспектор відділу з питань гігієни праці та атестації робочих місць за умовами праці Управління інспекційної діяльності у Кіровоградській області.

Для попередження можливого переохолодження працюючих роботодавцю необхідно забезпечувати:

виділення спеціальних місць для обігріву;

встановлення засобів для швидкого та ефективного обігрівання верхніх і нижніх кінцівок (локальний променево-контактний обігрів та інше);

влаштування повітряних або повітряно-теплових завіс;

встановлення внутрішньо змінного режиму праці та відпочинку, що передбачає можливість перерв для обігріву;

забезпечення працюючих засобами індивідуального захисту (теплим спецодягом, спецвзуття, рукавиці та інше).

Статтею 168 Кодексу законів про працю України передбачено наданняпрацівникам, що працюють в холодну пору року на відкритому повітрі або в закритих неопалюваних приміщеннях, вантажникам та деяким іншим категоріям працівників у випадках, передбачених законодавством, спеціальних перерв для обігрівання і відпочинку, які включаються у робочий час. Власник або уповноважений ним орган, зобов’язаний обладнувати приміщення для обігрівання і відпочинку працівників.

Для попередження нещасних випадків і професійних захворювань на підприємстві повинно бути забезпечено організацію захисних і профілактичних заходів, беручи до уваги діяльність підприємства чи установи, а також ризики, яким піддаються працівники.

Також для зменшення на працівників несприятливих погодних умов та поліпшення умов праці рекомендуємо виконати технічні заходи (наприклад, перевірку справності вікон, воріт, дверей та інших об’єктів, що відчиняються; утеплення за необхідності приміщень будівель і споруд тощо; перевірку опалювальної системи та приладів обігріву; перевірку технічного стану обладнання електроустановок, мереж теплопостачання, а також вентиляційних систем та інші заходи).

Відповідно до «Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій», затвердженого Наказом МОЗ України № 246 від 21.05.2017 знижену температуру повітря (виконання робіт в неопалювальних приміщеннях та роботи на відкритих площадках) віднесено до переліку шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, при роботі з якими обов’язкові попередній та періодичні медичні огляди працівників.

Попередній (періодичний) медичний огляд проводиться з метою визначення стану здоров’я працівника та можливості виконання без погіршення стану здоров’я професійних обов’язків в умовах дії конкретних шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, вирішення питання щодо можливості працівника продовжувати роботу, запобіганню професійним захворюванням.

Відповідно до додатку 4 п. 5.8 періодичні медичні огляди необхідно проводити з періодичністю 1 раз на рік.

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