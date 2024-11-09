У Києві батька засудили до 10 років за вбивство сина і замурував його рештки у гаражі

У Києві батько вбив сина під час сварки, розчленував і частину решток виніс у смітник, а частину замурував у гаражі.

Джерело фото: kyiv.gp.gov.ua

Дніпровський районний суд Києва засудив 55-річного чоловіка до 10 років ув’язнення за вбивство сина, тіло якого він розчленував і замурував у гаражі. Про це повідомили в столичній прокуратурі.

За матеріалами справи, у січні 2024 року під час застілля в квартирі між батьком і 30-річним сином виникла сварка, під час якої обвинувачений завдав смертельного ножового поранення. Прагнучи приховати злочин, чоловік переніс тіло до ванної кімнати, де протягом декількох днів розчленовував його та виносив рештки до сміттєвих баків. Голову і кінцівки він замурував у своєму гаражі.

Психолого-психіатрична експертиза встановила, що на момент вчинення злочину чоловік був психічно здоровий і усвідомлював свої дії. На суді він визнав свою провину.

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