Заява на повернення помилково або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені подається до територіального органу ДПС за місцем адміністрування.

Головне управління ДПС у Київській області нагадало особливості повернення помилково або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені.

Так, на виконання ст.43 Податкового кодексу України (далі-ПКУ) від 2 грудня 2010 року №2755-VІ із змінами та доповненнями, Порядком інформаційної взаємодії Державної податкової служби України, її територіальних органів, Державної казначейської служби України, її територіальних органів, місцевих фінансових органів у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 11.02.2019 № 60 (Далі – Наказ №60), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 8.04.2019 за № 370/33341 повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань, пені та перерахування між видами доходів і бюджетів коштів, помилково та/або надміру зарахованих до відповідних бюджетів через єдиний рахунок, у випадках, передбачених законодавством, здійснюється виключно на підставі заяви платника податку (крім повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку на доходи фізичних осіб, які повертаються територіальним органом ДПС на підставі поданої платником податків податкової декларації за звітний календарний рік за результатами проведення перерахунку його загального річного оподатковуваного доходу (далі - податкова декларація)), поданої до територіального органу ДПС за місцем адміністрування (обліку) помилково та/або надміру сплаченої суми протягом 1095 днів від дня її виникнення.

У заяві платник зазначає назву помилково та/або надміру сплаченого податку, збору, платежу, його суму, дату сплати і реквізити з платіжного документа, за якими кошти перераховано до бюджету (код класифікації доходів бюджету, бюджетний рахунок, на який перераховано кошти, код ЄДРПОУ територіального органу Казначейства, на ім'я якого відкрито рахунок), та визначає напрям перерахування помилково та/або надміру сплачених коштів, що повертаються:

- на поточний рахунок платника податків в установі банку;

- на єдиний рахунок (у разі його використання);

- на погашення грошового зобов’язання та/або податкового боргу з інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, незалежно від виду бюджету.

Заява подається до територіального органу ДПС за місцем адміністрування (обліку) помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені.

Тобто, заява може бути подана в електронній формі через приватну частину Електронного кабінету через режим «Ведення звітності» за ідентифікатором форми F/J 1302002 у довільній формі через режим «Листування з ДПС» або засобами програмного забезпечення «Єдине вікно подання електронної звітності» (забезпечує обробку Заяв, сформованих будь-яким програмним забезпеченням, в тому числі і спеціалізованим клієнтським програмним забезпеченням для формування та подання звітності до ІКС «Єдине вікно подання електронної звітності»).

При створенні заяви в режимі «Ведення звітності» платник самостійно встановлює фільтр за параметрами «рік», «період», «тип форми», зокрема «F/J13 Запити». З переліку запитів обирає необхідну форму заяви (F/J 1302002), а потім відповідний територіальний орган ДПС: «регіон», «район» (за замовчуванням встановлено орган ДПС за місцем основної реєстрації).

У запропонованій формі заяви необхідно заповнити відповідні поля електронного документу, підписати та надіслати, при цьому реєстраційні дані заповнюються автоматично.

Додатково до заяви платник може подати копію платіжного документа, на виконання якого помилково та/або надміру сплачений платіж перераховано до бюджету. Для цього у вкладці «Додатки» потрібно обрати опцію «Додати» документ довільного формату (F/J 1360102) та заповнити обов’язкові поля форми.

В подальшому, для уточнення реквізитів рахунків пропонуємо скористатись модернізованим електронним сервісом «Електронний кабінет платника», розміщеному на офіційному веб-порталі ДПС України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.