Збагатився на понад 72 млн грн: НАБУ завершило слідство щодо голови АМКУ Кириленка

Підозрюваний не вказав набуте майно у своїх деклараціях.

Фото: bbc.com

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НАБУ і САП завершили розслідування за підозрою керівника Антимонопольного комітету України у незаконному збагаченні на 72,1 млн грн та декларуванні недостовірної інформації. Про це повідомив офіційний сайт НАБУ.

У Бюро не називають прізвище посадовця, але, за даними ЗМІ, мова йде про Павла Кириленка.

Як встановило слідство, у 2020–2023 підозрюваний, обіймаючи посаду керівника обласної державної адміністрації, набув 21 об’єкт нерухомості та люксовий автомобіль, зареєструвавши майно на родичів своєї дружини.

Йдеться про:

7 квартир у Києві та Ужгороді загальною площею 688,5 кв. м;

будинок під Києвом площею понад 220 кв. м та 2 земельні ділянки;

2 гаражних бокси;

6 паркомісць;

3 нежитлових приміщення загальною площею понад 190 кв. м;

автомобіль ВМW Х3.

«Водночас різниця між вартістю вказаного майна та наявними коштами (дохід, заощадження) посадовця та його дружини становила 72,1 млн грн.

Крім того, підозрюваний не вказав набуте майно у деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави, за 2020, 2021, 2022 та 2023 роки», - додали у НАБУ.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд застосував запобіжний захід голові Антимонопольного комітету Павлу Кириленку у вигляді застави у розмірі понад 30 млн гривень, яку за нього внесли згодом.

Додамо, 14 серпня НАБУ і САП оголосили підозру у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн та декларуванні недостовірної інформації керівнику АМКУ Павлу Кириленку.

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