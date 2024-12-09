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Обогатился более чем на 72 млн грн: НАБУ завершило следствие по председателю АМКУ Кириленко

20:21, 9 декабря 2024
Подозреваемый не указал приобретенное имущество в своих декларациях.
Обогатился более чем на 72 млн грн: НАБУ завершило следствие по председателю АМКУ Кириленко
Фото: bbc.com
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НАБУ и САП завершили расследование по подозрению руководителя Антимонопольного комитета Украины по незаконному обогащению на 72,1 млн грн и декларированию недостоверной информации. Об этом сообщил официальный сайт НАБУ.

В Бюро не называют фамилию чиновника, но, по данным СМИ, речь идет о Павле Кириленко.

Как установило следствие, в 2020–2023 подозреваемый, занимая должность руководителя облгосадминистрации, приобрел 21 объект недвижимости и люксовый автомобиль, зарегистрировав имущество на родственников своей жены.

Речь идет о:

7 квартир в Киеве и Ужгороде общей площадью 688,5 кв. м;

дом под Киевом площадью более 220 кв. м и 2 земельных участка;

2 гаражных бокса;

6 паркомест;

3 нежилых помещения общей площадью более 190 кв. м;

автомобиль ВМW Х3.

«В то же время разница между стоимостью указанного имущества и наличными средствами (доход, сбережения) чиновника и его жены составила 72,1 млн. грн.

Кроме того, подозреваемый не указал приобретенное имущество в декларациях лица, уполномоченного на выполнение функций государства, за 2020, 2021, 2022 и 2023 годы», - добавили в НАБУ.

Напомним, Высший антикоррупционный суд применил меру пресечения главе Антимонопольного комитета Павлу Кириленко в виде залога в размере более 30 млн гривен, которую за него внесли впоследствии.

Добавим, 14 августа НАБУ и САП объявили подозрение в незаконном обогащении на 56,2 млн грн и декларировании недостоверной информации руководителю АМКУ Павлу Кириленко.

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НАБУ САП АМКУ

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