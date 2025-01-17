Практика судів
  1. В Україні

У 2024 році українці оформили понад 2,6 млн закордонних паспортів — МВС

13:17, 17 січня 2025
За минулий рік понад 7 тисяч осіб набули громадянство України за народженням або територіальним походженням.
У 2024 році українці оформили понад 2,6 млн закордонних паспортів — МВС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У 2024 році фахівці Державної міграційної служби України оформили майже 2 630 000 закордонних паспортів та понад 1 320 000 ID-карток оформили. Про це повідомила пресслужба МВС.

Також міграційники оформили понад 17 тисяч посвідок на тимчасове проживання та майже 9 тисяч посвідок на постійне проживання.

Крім того, за минулий рік 7 883 людини набули громадянство України за народженням або територіальним походженням, ще 60 — за Указом Президента України. Захист в Україні надано 53 особам.

У сфері протидії нелегальній міграції, у 2024 році ДМС виявила 3058 неврегульованих мігрантів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

МВС паспорт Україна закордонний паспорт ID-паспорт

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін встановив, що усі прокурори САП підлягають бронюванню на 100%

Уряд вніс зміни до порядку бронювання, встановивши, що усі прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури мають право на бронювання.

Апеляційний суд необґрунтовано ототожнив факт ознайомлення з матеріалами захисника, як факт такого ознайомлення сторони захисту в цілому – Верховний Суд скасував рішення

Надання доступу до матеріалів досудового розслідування має індивідуальний характер і не може делегуватися захиснику – Верховний Суд.

Хто претендує на дві посади суддів Конституційного Суду по квоті З’їзду суддів: список

Вірогідність, що дві посади суддів КСУ по квоті З’їзду суддів заповнити знову не вдасться, є високою.

Закриття кримінальної справи у зв’язку зі смертю особи позбавляє суд права посилатися в рішеннях на цю особу в контексті вчинення нею злочину – Верховний Суд

Як зазначив Верховний Суд, такі посилання суперечать принципу презумпції невинуватості й може створити враження про винуватість, що є неприпустимим.

Затримана добровільно розблокувала телефон на прохання поліцейських, тому тут немає втручання у таємницю спілкування – Верховний Суд

Захисник вказував, що засуджена, добровільно на прохання поліцейських розблокувавши телефон у день затримання, не надавала згоди на втручання в її приватне життя шляхом доступу до приватного листування.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Михайло Гриців
    Михайло Гриців
    суддя Великої палати Верховного Суду
  • Рано Аюпова
    Рано Аюпова
    суддя Господарського суду Харківської області