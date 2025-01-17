У 2024 році українці оформили понад 2,6 млн закордонних паспортів — МВС

За минулий рік понад 7 тисяч осіб набули громадянство України за народженням або територіальним походженням.

У 2024 році фахівці Державної міграційної служби України оформили майже 2 630 000 закордонних паспортів та понад 1 320 000 ID-карток оформили. Про це повідомила пресслужба МВС.

Також міграційники оформили понад 17 тисяч посвідок на тимчасове проживання та майже 9 тисяч посвідок на постійне проживання.

Крім того, за минулий рік 7 883 людини набули громадянство України за народженням або територіальним походженням, ще 60 — за Указом Президента України. Захист в Україні надано 53 особам.

У сфері протидії нелегальній міграції, у 2024 році ДМС виявила 3058 неврегульованих мігрантів.

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