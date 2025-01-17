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В 2024 году украинцы оформили более 2,6 млн загранпаспортов — МВД

13:17, 17 января 2025
За прошлый год более 7 тысяч человек получили гражданство Украины по рождению или территориальному происхождению.
В 2024 году украинцы оформили более 2,6 млн загранпаспортов — МВД
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В 2024 году специалисты Государственной миграционной службы Украины оформили почти 2 630 000 загранпаспортов и более 1 320 000 ID-карт оформили. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Также миграционники оформили более 17 тысяч видов на временное проживание и около 9 тысяч видов на постоянное проживание.

Кроме того, за прошлый год 7 883 человека приобрели гражданство Украины по рождению или территориальному происхождению, еще 60 — по Указу Президента Украины. Защита в Украине предоставлена ​​53 лицам.

В сфере противодействия нелегальной миграции, в 2024 году ГМС обнаружила 3058 неурегулированных мигрантов.

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