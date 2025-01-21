У Києві пояснили, як будуть боротися з порушниками, які паркуються на місцях для людей з інвалідністю

Муніципальним інспекторам хочуть надати право на складання адмінпротоколів.

У Києві готують рішення для покращення ситуації щодо паркування автомобілів, якими користуються люди з інвалідністю. У Київській міській раді зазначили, що без змін у законодавстві ситуація не зрушить з місця.

Часто люди, які пересуваються на кріслі колісному, мають протез або серцево-легеневу недостатність, не можуть припаркуватися поблизу будівель через те, що спеціально відведені місця просто займають.

«Потрібно надати повноваження муніципальним інспекторам на складання адмінпротоколів за паркування сторонніх осіб на місцях для осіб з інвалідністю. Зараз це виключне повноваження патрульної поліції», - вказали там.

Разом з тим, у Київській міській раді хочуть зробити механізм паркування людей з інвалідністю аналогічним до вже запровадженого безплатного паркування для учасників бойових дій. Вже близько місяця у столиці учасники бойових дій можуть пройти ідентифікацію статусу у «Дії» та користуватися безоплатним паркуванням через додаток «Київ Цифровий».

Однак, для цього місту необхідно мати електронний реєстр осіб з інвалідністю для верифікації статусу особи з інвалідністю, який дає право на відповідне паркування, пояснили у міськраді.

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