У Києві чоловік пограбував жінку, яка під час тривоги спустилась до підземного переходу

Жінка взяла із собою всі свої заощадження та цінні речі, але стала жертвою нападу.

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У Києві затримали чоловіка, який побив та пограбував 69-річну жінку, яка сховалась у підземному переході під час повітряної тривоги. Про це повідомляє столична поліція.

Жінка взяла із собою всі свої заощадження та цінні речі, але стала жертвою нападу.

Правоохоронцям потерпіла розповіла, що під час повітряної тривоги направлялася до укриття, де невідомий чоловік раптом напав на неї, почав бити та силоміць відібрав сумку.

У викраденій сумці знаходилися документи, золоті сережки, телефон й 44 тисячі гривень. Після скоєння злочину нападник зник у невідомому напрямку.

Правоохоронці встановили особу зловмисника та затримали його. Ним виявився 28-річний чоловік, раніше судимий за аналогічні злочини.

Вилучено речові докази – золоті прикраси й частину викрадених грошей потерпілої.

Слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років.

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