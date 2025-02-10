В Киеве мужчина ограбил женщину, которая во время тревоги спустилась в подземный переход

Женщина взяла с собой все свои сбережения и ценные вещи, но стала жертвой нападения.

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В Киеве задержали мужчину, который избил и ограбил 69-летнюю женщину, спрятавшуюся в подземном переходе во время воздушной тревоги. Об этом сообщает столичная полиция.

Женщина взяла с собой все свои сбережения и ценные вещи, но стала жертвой нападения.

Правоохранителям потерпевшая рассказала, что во время воздушной тревоги направлялась к укрытию, где неизвестный вдруг напал на нее, начал избивать и насильно отобрал сумку.

В украденной сумке находились документы, золотые серьги, телефон и 44 тысячи гривен. После совершения преступления нападающий скрылся в неизвестном направлении.

Правоохранители установили личность злоумышленника и задержали его. Им оказался 28-летний мужчина, ранее судимый за аналогичные преступления.

Изъяты вещественные доказательства – золотые украшения и часть похищенных денег потерпевшей.

Следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины – грабеж, совершенный в условиях военного положения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

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