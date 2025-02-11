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Володимир Зеленський повинен знизити мобілізаційний вік для продовження підтримки Заходу, — Bloomberg

09:25, 11 лютого 2025
Президенту необхідно вирішити проблему нестачі військ.
Володимир Зеленський повинен знизити мобілізаційний вік для продовження підтримки Заходу, — Bloomberg
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Президент України Володимир Зеленський має знизити мобілізаційний вік для продовження західної підтримки. Про це заявляє Bloomberg.

Видання вказує, що Главі держави необхідно вирішити проблему нестачі військ, збільшивши набір і знизивши вік призову.

«Українські лідери, які все більш реалістично оцінюють свої перспективи повернення втрачених територій на полі бою, повинні зробити свій внесок. Якщо уряд президента Володимира Зеленського хоче показати, що він заслуговує на подальшу підтримку Заходу, йому потрібно буде вирішити проблему нестачі військ, збільшивши набір і знизивши вік призову з 25 років. Боротьба з корупцією є не менш важливою. Незважаючи на значний прогрес за останні роки, питання прозорості та управління продовжують підривати підтримку серед союзників. Від підзвітності залежатиме можливе членство в Європейському Союзі та мільярдна допомога на реконструкцію», — зазначає Bloomberg у статті від імені усієї редакції.

Як писала «Судово-юридична газета», Президент Володимир Зеленський відхилив заклики знизити мобілізаційний вік до 18 років в умовах, коли є недостатність озброєння для вже діючих бригад.

Тим часом заступник керівника Офісу Президента, полковник Павло Паліса заявляв, що Україна знаходиться на фінальному етапі підготовки реформи, яка має на меті залучити до військової служби молодь віком від 18 до 25 років, яка наразі звільнена від мобілізації. 

Нагадаємо, радник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Майк Волтц заявляв, що Україна могла б мобілізувати більше людей, знизивши вік мобілізації.

Раніше Ольга Стефанішина наголосила, що зниження мобілізаційного віку в Україні не може бути продиктоване заявами посадовців Білого дому чи будь-кого іншого.

Колишній держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що Україні доведеться прийняти важкі рішення щодо подальшої мобілізації, оскільки «це критично, тому що навіть з грошима, навіть з боєприпасами, на передовій повинні бути люди, щоб впоратися з російською агресією», заявив він.

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