Президенту необходимо решить проблему нехватки войск.

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Президент Украины Владимир Зеленский должен снизить мобилизационный возраст для продления западной поддержки. Об этом заявляет Bloomberg.

Издание указывает, что Главе государства необходимо решить проблему нехватки войск, увеличив набор и снизив возраст призыва.

«Украинские лидеры, которые все более реалистично оценивают свои перспективы вернуть утраченные территории на поле боя, должны внести свой вклад. Если правительство президента Владимира Зеленского хочет показать, что оно заслуживает дальнейшей поддержки Запада, ему предстоит решить проблему нехватки войск, увеличив набор и снизив возраст призыва с 25 лет. Борьба с коррупцией не менее важна. Несмотря на значительный прогресс в последние годы, вопросы прозрачности и управления продолжают подрывать поддержку среди союзников. От подотчетности будет зависеть возможное членство в Европейском Союзе и миллиардная помощь по реконструкции», — отмечает Bloomberg в статье от имени всей редакции.

Напомним, Президент Владимир Зеленский отклонил призывы снизить мобилизационный возраст до 18 лет в условиях, когда имеется недостаточность вооружения для уже работающих бригад.

Ранее Ольга Стефанишина отметила, что снижение мобилизационного возраста в Украине не может быть продиктовано заявлениями чиновников Белого дома или любого другого.

Бывший госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украине придется принять трудные решения по дальнейшей мобилизации, поскольку «это критично, потому что даже с деньгами, даже с боеприпасами, на передовой должны быть люди, чтобы справиться с российской агрессией», заявил он.

Напомним, советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц заявлял, что Украина могла бы мобилизовать больше людей, снизив возраст мобилизации.

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