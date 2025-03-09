Законопроект про кримінальну відповідальність ТЦК зняли з розгляду на вимогу фракції «Голос»

Депутати з фракції «Голос» домоглися зняття з розгляду законопроекту, який вводив кримінальну відповідальність для працівників ТЦК.

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Як раніше писала «Судово-юридична газета», Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності погодив законопроект 12442 про позбавлення волі до 8 років для співробітників ТЦК за незаконну мобілізацію громадян та для членів ВЛК за незаконне визнання хворих здоровими та навпаки.

Однак 9 березня стало відомо, що на вимогу фракції «Голос» у парламенті цей законопроект зняли з порядку денного. Про це повідомив народний депутат Максим Бужанський.

«Шановні українці, законопроект 12442, який запроваджує кримінальну відповідальність для ТЦК за незаконну мобілізацію тих, хто має бронь і відстрочку, а також для ВЛК — за визнання явно хворих абсолютно здоровими, знятий з порядку денного наступного пленарного тижня Верховної Ради на вимогу фракції «Голос», — зазначив нардеп.

Слід зазначити, що раніше в апараті Верховної Ради відмовилися надати дані про джерела фінансування закордонних відряджень нардепа від фракції «Голос» Ярослава Юрчишина, аргументуючи це тим, що витрати на відрядження Юрчишина є «службовою інформацією».

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