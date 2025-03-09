Практика судов
  1. В Украине

Законопроект об уголовной ответственности ТЦК сняли с рассмотрения по требованию фракции «Голос»

20:55, 9 марта 2025
Депутаты из фракции «Голос» добились снятия с рассмотрения законопроекта, вводящего уголовную ответственность для работников ТЦК.
Законопроект об уголовной ответственности ТЦК сняли с рассмотрения по требованию фракции «Голос»
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности согласовал законопроект 12442, предусматривающий лишение свободы до 8 лет для сотрудников ТЦК за незаконную мобилизацию граждан и для членов ВЛК за незаконное признание больных здоровыми и наоборот.

Однако 9 марта стало известно, что по требованию фракции «Голос» в парламенте этот законопроект был снят с повестки дня. Об этом сообщил народный депутат Максим Бужанский.

«Уважаемые украинцы, законопроект 12442, вводящий уголовную ответственность для ТЦК за незаконную мобилизацию тех, кто имеет бронь и отсрочку, и для ВЛК, за признание явно больных абсолютно здоровыми, снят с повестки дня следующей пленарной недели Верховной Рады по требованию фракции «Голос», — отметил нардеп.

Следует отметить, что ранее в аппарате Верховной Рады отказались предоставить данные о источниках финансирования зарубежных командировок нардепа от фракции «Голос» Ярослава Юрчишина, аргументируя это тем, что расходы на его командировки являются «служебной информацией».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

законопроект военные уголовная ответственность ТЦК мобилизация ВВК

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Наказывать за уклонение от уплаты налогов предлагают только при наличии результатов соответствующей проверки налоговой службы

В статье 212 УК, которая регулирует ответственность за уклонение от уплаты налогов, предлагается уточнить, что обязанность уплаты налогов подтверждается только при наличии решения контролирующего органа о согласованной сумме налогового обязательства.

Есть вопросы относительно механизма проверки наличия гражданства РФ у граждан Украины — замечания ГНЭУ ВР к законопроекту о запрете гражданам РФ владеть землей

В ГНЭУ ВР относительно законопроекта об исключении граждан РФ из числа субъектов земельных отношений отметили, что бывают ситуации, когда гражданин Украины также имеет гражданство РФ, поэтому важным является механизм реализации предложенных законодателем изменений в аспекте процедуры определения гражданства РФ.

УПК не предусматривает, что внесение изменений в ЕРДР и изменение правовой квалификации должны осуществляться исключительно по согласованию с руководителем прокуратуры и на основании определения следственного судьи – Верховный Суд

Также Верховный Суд указал, что уголовный процессуальный закон не содержит требований относительно обязательного утверждения обвинительного акта именно руководителем отдела прокуратуры.

Достичь единства, стабильности и неизменности судебной практики невозможно – секретарь Большой Палаты ВС

В Большой Палате Верховного Суда сообщили, что бывают ошибочные правовые позиции, к тому же жизнь меняется.

Верховный Суд подтвердил право ветерана войны на освобождение от уплаты судебного сбора в делах о социальной защите

Право военнослужащего на освобождение от уплаты судебного сбора – позиция Верховного Суда.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео