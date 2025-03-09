Законопроект об уголовной ответственности ТЦК сняли с рассмотрения по требованию фракции «Голос»

Депутаты из фракции «Голос» добились снятия с рассмотрения законопроекта, вводящего уголовную ответственность для работников ТЦК.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности согласовал законопроект 12442, предусматривающий лишение свободы до 8 лет для сотрудников ТЦК за незаконную мобилизацию граждан и для членов ВЛК за незаконное признание больных здоровыми и наоборот.

Однако 9 марта стало известно, что по требованию фракции «Голос» в парламенте этот законопроект был снят с повестки дня. Об этом сообщил народный депутат Максим Бужанский.

«Уважаемые украинцы, законопроект 12442, вводящий уголовную ответственность для ТЦК за незаконную мобилизацию тех, кто имеет бронь и отсрочку, и для ВЛК, за признание явно больных абсолютно здоровыми, снят с повестки дня следующей пленарной недели Верховной Рады по требованию фракции «Голос», — отметил нардеп.

Следует отметить, что ранее в аппарате Верховной Рады отказались предоставить данные о источниках финансирования зарубежных командировок нардепа от фракции «Голос» Ярослава Юрчишина, аргументируя это тем, что расходы на его командировки являются «служебной информацией».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.